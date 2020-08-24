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З Днем Незалежності українців привітали у Міноборони, Генштабі, ЗСУ та ОС

Київ • УНН

 • 13808 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. З 29-ю річницею незалежності нашої держави українців привітали міністр оборони Андрій Таран, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, начальник Генштабу Сергій Корнійчук та командувач ОС Сергій Наєв, передає УНН.

З Днем Незалежності українців привітали у Міноборони, Генштабі, ЗСУ та ОС

“За всі роки незалежності в нашій країні відбулася велика кількість значимих подій. Багато з них були радісними і довгоочікуваними, інші — потребували сил і сталевої витримки. Справжнім випробуванням для України стали останні 6 років, адже нам довелося протистояти агресії зовнішнього ворога — Російській Федерації. Проте підступні дії сусідньої країни нас не зламали. Українські військовослужбовці без вагань та страху стали на захист своєї Батьківщини. Зі зброєю в руках, мужньо відвойовуючи власні землі, вони відстоювали і продовжують виборювати права та свободи кожного громадянина України”, — зауважив Таран.

Він підкреслив, що Міноборони прикладає максимум зусиль для реформування українського війська, щоб Збройні Сили були сучасними та сильними, щоб якнайшвидше досягти потрібного рівня партнерства з НАТО.

Зі слів Головнокомандувача ЗСУ Хомчака, у цей день, як і століття тому, українці зі зброєю в руках відстоюють право на власну державність.

“Боротися за свою державу — це найвища честь і обов’язок громадянина. Дякую всім, хто гідно його прийняв і самовіддано став на захист своєї землі”, — зазначив Хомчак.

Як наголосив своєю чергою Корнійчук, у боротьбі за свою незалежність українці заплатили великою кров’ю, але ця боротьба не завершилась і сьогодні. “Діяльність Збройних Сил України викликає високу повагу і довіру суспільства, утверджує авторитет нашої держави у світі”, — сказав генерал-лейтенант.

Від імені командування Об’єднаних сил Збройних Сил України та себе особисто з національним святом державності привітав українців і Наєв.

“Внесок Збройних Сил України на цьому доленосному етапі розвитку держави безоцінний. Завдяки мужності та стійкості українських військовослужбовців ми зупинили ворога на сході України та створили нові умови для відновлення територіальної цілісності держави. Перед нами й досі виникають нові виклики та завдання. Але я впевнений, що разом ми здолаємо будь-які перешкоди на шляху зміцнення обороноздатності України”, — наголосив командувач ОС.

Нагадаємо, раніше голова Верховної Ради України Дмитро Разумков привітав українців із Днем Незалежності та наголосив, що треба бути єдиними та пам’ятати силу країни.

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