Голова ВР Разумков привітав українців із Днем Незалежності

“Сьогодні Україна святкує День Незалежності, про яку наша держава мріяла, якої прагнула і за яку боролася. 29 років тому Верховна Рада України ухвалила історичне рішення, завдяки якому сьогодні ми пишаємося здобутками незалежної України, переймаємося її проблемами, творимо власну історію”, — заявив він.

Разумков наголосив, що нас об’єднує безліч речей — ми наче частинки великого пазлу, які разом створюють велику незалежну європейську державу.

“Без будь-якого з цих елементів картина буде неповною, незавершеною, неідеальною. А тому маємо пам’ятати — треба бути єдиними. Пам’ятати про силу нашої країни. І пам’ятати, що вона у нас одна. Зі святом! Із Днем Незалежності, Україно!” — додав голова ВР.

Нагадаємо, до Дня Незалежності на офіційному Telegram-каналі Президента України Володимира Зеленського з’явилося відео, присвячене Україні.