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Голова ВР Разумков привітав українців із Днем Незалежності

Київ • УНН

 • 14623 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков привітав українців із Днем Незалежності та наголосив, що треба бути єдиними та пам’ятати силу країни. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал Верховної Ради України.

Голова ВР Разумков привітав українців із Днем Незалежності

“Сьогодні Україна святкує День Незалежності, про яку наша держава мріяла, якої прагнула і за яку боролася. 29 років тому Верховна Рада України ухвалила історичне рішення, завдяки якому сьогодні ми пишаємося здобутками незалежної України, переймаємося її проблемами, творимо власну історію”, — заявив він.

Разумков наголосив, що нас об’єднує безліч речей — ми наче частинки великого пазлу, які разом створюють велику незалежну європейську державу.

“Без будь-якого з цих елементів картина буде неповною, незавершеною, неідеальною. А тому маємо пам’ятати — треба бути єдиними. Пам’ятати про силу нашої країни. І пам’ятати, що вона у нас одна. Зі святом! Із Днем Незалежності, Україно!” — додав голова ВР.

Нагадаємо, до Дня Незалежності на офіційному Telegram-каналі Президента України Володимира Зеленського з’явилося відео, присвячене Україні. 

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