Глава ВР Разумков поздравил украинцев с Днем Независимости

"Сегодня Украина празднует День Независимости, о которой наше государство мечтало, к которой стремилась и за которую боролась. 29 лет назад Верховная Рада Украины приняла историческое решение, благодаря которому сегодня мы гордимся достижениями независимой Украины, беспокоимся из-за ее проблем, творим свою историю", - заявил он.

Разумков отметил, что нас объединяет множество вещей - мы как частицы большого пазла, которые вместе создают большую независимую европейскую страну.

"Без любого из этих элементов картина будет неполной, незавершенной, неидеальной. А потому должны помнить - нужно быть едиными. Помнить о силе нашей страны. И помнить, что она у нас одна. С праздником! С Днем Независимости, Украина!" - добавил председатель ВР.

Напомним, ко Дню Независимости на официальном Telegram-канале Президента Украины Владимира Зеленского появилось видео, посвященное Украине.