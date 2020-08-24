Різні, але єдині: у Зеленського показали відеоролик до Дня Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. До Дня Незалежності на офіційному Telegram-каналі Президента України Володимира Зеленського з’явилося відео, присвячене Україні, передає УНН.
“З Днем Незалежності, Україно! Ми різні, але ми єдині”, — сказано у відео.
Так, відео присвячене відзначенню Дня Незалежності України, у ньому наголошується на тому, що всі українці різні, але єдині, що наша країна особлива, де кожен її куточок не схожий один на інший.
Окрім того, у відео робиться акцент на особливості кожного регіону, розповідається, чим він особливий. Окремо у відео згадуються Івано-Франківськ, Київ, Запоріжжя, Дніпро, Маріуполь, Харків, Львів, Одеса, Авдіївка, Чернігів та Чернівці.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленською поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих захисників із початку російської агресії проти України.