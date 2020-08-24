Разные, но едины: у Зеленского показали видеоролик ко Дню Независимости

"С Днем Независимости, Украина! Мы разные, но мы едины", - говорится в видео.

Так, видео посвящено Дню Независимости Украины, в нем подчеркивается, что все украинцы разные, но едины, что наша страна особая, где каждый ее уголок не похож один на другой.

Кроме того, в видео делается акцент на особенности каждого региона, рассказывается, чем он особенный. Отдельно в видео упоминаются Ивано-Франковск, Киев, Запорожье, Днепр, Мариуполь, Харьков, Львов, Одесса, Авдеевка, Чернигов и Черновцы.

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