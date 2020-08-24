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Президент України вшанував пам’ять загиблих захисників України

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленською поклали квіти до Стіни пам'яті загиблих захисників із початку російської агресії проти України, передає УНН.

Президент України вшанував пам’ять загиблих захисників України

Президент та перша леді вшанували пам’ять полеглих хвилиною мовчання.

“Шановні українці! Сьогодні, у День Незалежності України, ми вклоняємось подвигу всіх наших героїв, які заради нашої незалежності віддали свої життя за Україну, за її майбутнє, за її свободу”, - сказав глава держави.

Надалі урочистості продовжуються на Софійській площі, де також перебувають рідні загиблих героїв.

Нагадаємо, Стіна пам'яті полеглих за Україну розміщена на фасаді Михайлівського Золотоверхого монастиря вздовж вулиці Трьохсвятительської неподалік Михайлівської площі.

На Стіні розміщено фотографії та інформацію про понад 4 тисячі загиблих військовослужбовців Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, співробітників Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та Національної поліції, а також добровольців, які загинули за час агресії РФ. 

У понеділок, 24 серпня, українці відзначають День Незалежності.

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