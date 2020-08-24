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Президент Украины почтил память погибших защитников Украины

Киев • УНН

 • 19191 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой Зеленской возложили цветы к Стене памяти погибших с начала российской агрессии против Украины защитников, передает УНН.

Президент Украины почтил память погибших защитников Украины

Президент и первая леди почтили память павших минутой молчания.

"Уважаемые украинцы! Сегодня, в День Независимости Украины, мы кланяемся подвигу всех наших героев, ради нашей независимости отдали свои жизни за Украину, за ее будущее, за ее свободу", - сказал глава государства.

В дальнейшем торжества продолжаются на Софийской площади, где также находятся родные погибших героев.

Напомним, Стена памяти павших за Украину размещена на фасаде Михайловского Златоверхого монастыря вдоль улицы Трехсвятительской недалеко Михайловской площади.

На Стене размещены фотографии и информацию о более 4000 погибших военнослужащих Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, сотрудников Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и Национальной полиции, а также добровольцев, погибших за время агрессии РФ.

В понедельник, 24 августа, украинцы отмечают День Независимости.

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