День Незалежності: Лукашенко привітав Україну зі святом "у непростих умовах сучасного світу"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко направив привітання Президенту України Володимиру Зеленському з нагоди Дня Незалежності України, пише УНН з посиланням на сайт білоруського президента.
“Давні традиції дружби і добросусідства є основою ефективної взаємодії Білорусі і України в непростих умовах сучасного світу”, — йдеться в привітанні.
Олександр Лукашенко підтвердив зацікавленість в розширенні всебічного українсько-білоруського співробітництва на принципах рівності та поваги, розвитку конструктивного партнерства як на національному, так і на регіональному рівні.
“Президент Білорусі побажав своєму українському колезі міцного здоров’я та успіхів у відповідальній державній діяльності, а народові України — миру, стабільності і благополуччя”, — додали у білоруського президента.
Варто відзначити, що привітання з Днем Незалежності прозвучало на фоні погіршення україно-білоруських відносин навколо ситуації з виборами президента Республіки Білорусь.