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Трюдо привітав Україну з Днем Незалежності: згадав про військову місію UNIFIER та вільну торгівлю

Київ • УНН

 • 12802 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо опублікував заяву до Дня Незалежності України, у якій згадав про спільні здобутки: військову навчально-тренувальну місію UNIFIER та вільну торгівлю між двома країнами, а також приєднався до українських громад в Канаді, які святкують 29-ту річницю незалежності України. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт прем'єра Канади.

Трюдо привітав Україну з Днем Незалежності: згадав про військову місію UNIFIER та вільну торгівлю

"Сьогодні ми приєднуємось до українських громад у Канаді та у всьому світі, щоб відзначити 29-ту річницю незалежності України. Канада була першою західною країною, яка визнала незалежність України. З тих пір ми працювали разом з народом України як непохитний партнер та близький друг. Ми підтримали їх у їхніх зусиллях щодо захисту їх суверенітету та безпеки та побудови більш процвітаючого, демократичного майбутнього. У рамках цих зусиль наші військовослужбовці Канади забезпечують розбудову потенціалу силам безпеки України в рамках операції UNIFIER. Ми також встановили вільну торгівлю між нашими двома країнами і тісно співпрацюємо з міжнародним співтовариством для підтримки зусиль України в галузі реформ”, - написав Джастін Трюдо.

Він нагадав, що тісні стосунки між двома країнами побудовані на спільних цінностях і зв’язках між народами, оскільки понад 1,3 млн канадців українського походження називають Канаду домівкою.

“Коли ми відзначаємо ці глибокі та тривалі зв’язки сім’ї та дружби, ми також визнаємо, що цей рік був складним для людей обох наших країн. Катастрофа рейсу PS752 “Міжнародних авіаліній України” та пандемія COVID-19 забрали життя багатьох канадців та українців і змінили життя незліченної кількості людей. Пандемія COVID-19 мала суттєвий економічний, медичний та соціальний вплив на наших людей. Ці виклики служать нагадуванням про важливість солідарності та співпраці, коли ми працюємо задля забезпечення безпеки, безпеки та добробуту українців та канадців” - додав канадський прем’єр-міністр.

Він зазначив, що "ми сподіваємося на подальший розвиток наших відносин у той час, як ми просуваємо наші спільні пріоритети і підтверджуємо нашу тверду прихильність підтримці суверенітету і територіальної цілісності України".

“Від імені всіх канадців, Софі та мене бажаю тим, хто сьогодні святкує, щасливого Дня незалежності України. "Слава України!", - написав Джастін Трюдо.

Нагадаємо, Держсекретар США Майк Помпео від імені США привітав українців з Днем Незалежності.

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