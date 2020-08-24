Трюдо поздравил Украину с Днем Независимости: вспомнил о военной миссии UNIFIER и свободной торговле

"Сегодня мы присоединяемся к украинским общинам в Канаде и во всем мире, чтобы отметить 29-ю годовщину независимости Украины. Канада была первой западной страной, которая признала независимость Украины. С тех пор мы работали вместе с народом Украины как несгибаемый партнер и близкий друг. Мы поддержали их в их усилиях по защите их суверенитета и безопасности и построения более процветающего, демократического будущего. В рамках этих усилий наши военнослужащие Канады обеспечивают развитие потенциала силам безопасности Украины в рамках операции UNIFIER. Мы также установили свободную торговлю между нашими двумя странами и тесно сотрудничаем с международным сообществом для поддержки усилий Украины в области реформ", - написал Джастин Трюдо.

Он напомнил, что тесные отношения между двумя странами построены на общих ценностях и связях между народами, поскольку более 1,3 млн канадцев украинского происхождения называют Канаду домом.

"Когда мы отмечаем эти глубокие и длительные связи семьи и дружбы, мы также признаем, что этот год был сложным для людей обеих наших стран. Катастрофа рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" и пандемия COVID-19 унесли жизни многих канадцев и украинцев и изменили жизнь бесчисленного количества людей. Пандемия COVID-19 имела существенное экономическое, медицинское и социальное влияние на наших людей. Эти вызовы служат напоминанием о важности солидарности и сотрудничества, когда мы работаем для обеспечения безопасности и благосостояния украинцев и канадцев", - добавил канадский премьер-министр.

Он отметил, что "мы надеемся на дальнейшее развитие наших отношений в то время, как мы продвигаем наши общие приоритеты и подтверждаем нашу твердую приверженность поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины".

"От имени всех канадцев, Софи и меня желаю тем, кто сегодня празднует, счастливого Дня Независимости Украины. "Слава Украине!", - написал Джастин Трюдо.

Напомним, Госсекретарь США Майк Помпео от имени США поздравил украинцев с Днем Независимости.