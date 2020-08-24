Помпео від імені США привітав українців з Днем Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Підтримка Сполученими Штатами вільної, життєстійкої та демократичної України є непорушною. Про це заявив Держсекретар США Майк Помпео у привітанні українського народу з 29-ю річницею незалежності. Заяву Помпео оприлюднило посольство США в Україні, передає УНН.
“Від імені Сполучених Штатів та американського народу я вітаю народ України з 29-ю річницею незалежності вашої країни. Підтримка Сполученими Штатами вільної, життєстійкої та демократичної України непорушна”, — заявив Держсекретар.
З його слів, США залишаються повністю відданими дипломатичним зусиллям із припинення агресії Росії на сході України.
“Як ми заявляли в Кримській декларації, США відкидають спробу Росії анексувати Крим та зобов’язуються дотримуватися цієї політичної позиції, допоки Росія не поверне Україні повний контроль над всією українською територією”, — каже Помпео.
Він запевнив у солідарності Сполучених Штатів з українцями в уряді й у громадянському суспільстві, які працюють задля просування реформ, що пришвидшують економічне зростання, зміцнюють безпеку й верховенство права.
“Дружба між нашими країнами ніколи не була міцнішою, і ми сподіваємось продовжувати наше партнерство та співпрацювати з керівництвом і громадянами України, які будують світле, безпечне й демократичне майбутнє. Бажаю вам подальшого процвітання та успіхів у наступні роки”, — додав американський політик.
Як повідомлв УНН, відучора Україна приймає привітання від глав держав, керівників урядів та духовних лідерів з нагоди 29-ї річниці незалежності, зокрема, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп привітав українців зі святом.