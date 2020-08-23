День Незалежності: Дональд Трамп привітав Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Україна приймає привітання від глав держав, керівників урядів та духовних лідерів з нагоди 29-ї річниці незалежності, зокрема, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп привітав українців зі святом, пише УНН з посиланням на повідомлення ОП України.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у своєму привітанні народу України, надісланому на ім’я Президента Володимира Зеленського, наголосив на викликах, які переживає Україна та світ цьогоріч, відзначивши важливість мирних ініціатив керівництва держави та протистояння пандемії COVID-19.
“Я пишаюся, що США надали понад 41 мільйон доларів допомоги Україні в боротьбі з вірусом та його економічним впливом. Цей День Незалежності також є важливим святкуванням, оскільки Україна сміливо продовжує протистояти російській агресії. Я аплодую вашим зусиллям щодо мирного припинення конфлікту, ініційованого Росією на сході України”, — йдеться у вітанні президента Сполучених Штатів.
Дональд Трамп також зазначив, що США продовжують непохитно підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України до повернення контролю над всією її територією, включно з Кримом.
“Вільна й незалежна Україна рухається вперед завдяки своїй демократії, що квітне. США наполегливо підтримують реформи в Україні, ми підтримуємо всіх українців — чи то в уряді, бізнесі, чи у громадянському суспільстві, — чиї зусилля сприяють верховенству закону, економічному зростанню, залучають іноземні інвестиції та прискорюють євроатлантичну інтеграцію України”, — наголосив президент Сполучених Штатів.
Додамо, що раніше стала відома програма Президента на День Незалежності України.