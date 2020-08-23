Стала відома програма Президента на День Незалежності України

Так, в понеділок у Києві, на Михайлівській площі, Глава держави з дружиною долучаться до церемонії вшанування пам’яті полеглих захисників України.

Також на Софійській площі Президент виступить з промовою з нагоди 29-ї річниці Незалежності України та вручить державні нагороди.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зранку 23 серпня взяв участь у церемонії підняття Державного прапора.