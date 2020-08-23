Стала відома програма Президента на День Незалежності України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У понеділок, 24 серпня, Президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена візьмуть участь в урочистих заходах з нагоди 29-ї річниці Незалежності України. Про це інформує пресслужба Глави держави, передає УНН.
Так, в понеділок у Києві, на Михайлівській площі, Глава держави з дружиною долучаться до церемонії вшанування пам’яті полеглих захисників України.
Також на Софійській площі Президент виступить з промовою з нагоди 29-ї річниці Незалежності України та вручить державні нагороди.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зранку 23 серпня взяв участь у церемонії підняття Державного прапора.