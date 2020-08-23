Зеленський взяв участь у церемонії підняття Державного прапора
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зранку 23 серпня взяв участь у церемонії підняття Державного прапора, передає кореспондент УНН.
Так, військовослужбовці урочисто підняли український стяг, після чого Президент взяв слово.
"Панове офіцери, генерали, сержанти та солдати, шановні присутні, дорогі українці. Сьогодні ми відзначаємо День Державного Прапору України – синьо-жовтого стягу, під яким наші Збройні Сили мужньо захищають суверенітет та територіальну цілісність Держави. Іноді, на привеликий жаль, ціною власного життя", - сказав Президент.
Він наголосив, що протягом 6 років війни Україна втратила багатьох своїх вірних захисників.
"Я прошу вшанувати їх пам’ять хвилиною мовчання", - закликав Глава держави.
На церемонії присутні також колишні президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.
Нагадаємо, раніше сьогодні Зеленський привітав громадян України з Днем державного прапора.
Як повідомляв УНН, в Україні сьогодні відзначають День Державного прапора. Зокрема, українців з цією датою привітали й у штабі ООС.