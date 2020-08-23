Президент привітав українців з Днем Державного прапора

“Усі знають, які кольори символізують свободу, незламність та гідність. Це — синій і жовтий. Кольори українського прапора. Кольори української душі”, — почав президент.

“Дорогі українці, вивісьте сьогодні прапор зі свого вікна. Або ж пов’яжіть на руку синьо-жовту стрічку. Чи просто про себе, в душі, попросіть у Бога процвітання для нашої країни. З Днем Державного прапора!”, — написав Зеленський.

Нагадаємо, в Україні сьогодні відзначають День Державного прапора. Зокрема, українців з цією датою привітали й у штабі ООС.