В Україні відзначають День Державного прапора
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. День Державного прапора відзначають в Україні щороку 23 серпня, повідомляє УНН.
Раніше цей день відзначали тільки в Києві 24 липня. Саме цього дня у 1990 році синьо-жовтий прапор було піднято над Київською мерією. Українці не були впевнені, що Декларація про державний суверенітет буде ухвалено, але 16 липня 1990 року це сталося. На честь історичної події вже 24 липня того ж року над Києвом вперше за 70 років було піднято український прапор, який наразі зберігається в Національному музеї історії України.
З 2009 року офіційна церемонія підняття прапора святкується 23 серпня по всій Україні.
Історія нинішнього синьо-жовтого прапора дуже давня. Починаючи з часів хрещення Русі, ці кольори завжди були присутні на прапорах Української держави різних століть.
Синій колір на прапорі Україна означає мирне небо, а жовтий — пшеничні ниви.
Як повідомляв УНН, у Києві 22 серпня офіційно підняли найбільший прапор України. Висота флагштоку — близько 90 метрів, розміри полотнища — 16 на 24 метри.
Нагадаємо, план заходів з підготовки та відзначення у Києві Дня Державного прапора України та 29-ї річниці Незалежності України затверджено напередодні Київським міським головою. План передбачає, зокрема, сприяння у підготовці та проведенні церемонії відкриття споруди флагштоку та підняття Державного прапору України на території меморіального комплексу “Національний музей історії України у Другій світовій війні” на Лаврській.
Передбачається також “включення святкової ілюмінації у центральній частині Києва” 23 та 24 серпня.
24 серпня заплановане проведення вітрильної регати “День Незалежності”.
Також у плані значиться “сприяння у підготовці та проведенні урочистих заходів за участю керівництва держави та міста на Софійській площі та Михайлівській площі” , та у “проведенні молебнів за український народ” 24 серпня.
У столиці з 16:00 23 серпня і до закінчення святкування 24 серпня в місцях проведення заходів та на прилеглих вулицях буде заборонено рух транспорту.