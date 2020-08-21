У КМДА оновили дані про обмеження руху на День Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У КМДА оновили дані щодо перекриття руху транспорту під час святкування 29-ї річниці незалежності України у центральній частині міста, передає УНН.
“Так, з 16:00 23 серпня і до закінчення святкування 24 серпня в місцях проведення заходів та на прилеглих вулицях буде заборонено рух транспортних засобів”, — повідомили в КМДА.
Повідомляється, що рух обмежуватимуть на таких вулицях:
• вулиця Трьохсвятительська (від вулиці Костьольної до Михайлівської площі);
• Михайлівська площа;
• вулиця Михайлівська (від Михайлівського провулку до Михайлівської площі);
• вулиця Мала Житомирська (від Михайлівського провулку до Володимирського проїзду);
• вулиця А. Тарасової;
• вулиця Софіївська (від Михайлівського провулку до вулиці Володимирської);
• вулиця Володимирська (від вулиці Ірининської до вулиці Великої Житомирської);
• Софійська площа;
• Рильський провулок;
• вулиця Велика Житомирська (від вулиці Володимирської до Михайлівської площі);
• вулиця Десятинна.
Також 24 серпня з 08:00, у зв’язку з проведенням масових заходів, буде перекрито:
• частину вул. Володимирської (біля парку ім. Т. Г. Шевченка);
• бульвар ім. Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до Бессарабської площі);
• вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі);
• пров. Володимирський;
• вул. Костьольна;
• вул. Прорізна;
• вул. Б. Хмельницького (на відрізку від вул. Володимирської до вул. Хрещатик);
• бульв. Т. Шевченка (на відрізку від вул. Володимирської до площі Бессарабської);
• площа Бессарабська;
• вул. Хрещатик (на відрізку від площі Європейської до пл. Бессарабської);
• площа Європейська;
• Дніпровський узвіз (на відрізку від площі Поштової до Європейської площі);
• вул. Городецького (на відрізку від вул. Хрещатик до вул. Заньковецької).
“Перекриття триватимуть до завершення заходів”, — зазначили в КМДА.
Нагадаємо, у зв’язку із запланованими святковими заходами з нагоди Дня державного прапора та Дня Незалежності України 22 серпня підрозділи Міністерства внутрішніх справ переходять на посилений варіант несення служби.