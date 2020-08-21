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Відзавтра підрозділи МВС переходять на посилений режим роботи

Київ • УНН

 • 16808 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. У зв’язку із запланованими святковими заходами з нагоди Дня державного прапора та Дня Незалежності України 22 серпня підрозділи Міністерства внутрішніх справ переходять на посилений варіант несення служби. Про це йшлося сьогодні під час наради під головуванням першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, передає УНН із посиланням на пресслужбу МВС.

Відзавтра підрозділи МВС переходять на посилений режим роботи

Так, за словами першого заступника міністра, 23 та 24 серпня планується проведення одразу кількох масових заходів, зокрема маршів, відтак "з 22 серпня особовий склад Міністерства внутрішніх справ переводиться на посилений варіант несення служби", повідомили у пресслужбі.

"Починають функціонувати ситуаційні центри. Ми готуємося до забезпечення громадської безпеки та залучаємо до безпекових заходів 4,5 тисячі правоохоронців Національної поліції, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій. Наша позиція – максимальна толерантність та діалог. Водночас – негайне реагування та рішучість при порушенні правопорядку та виникненні різних провокацій", – заявив Яровий.

Своєю чергою голова Національної поліції України Ігор Клименко зазначив, що під час масових заходів будуть працювати поліцейські намети, де учасники акцій зможуть взяти воду та отримати необхідну допомогу.

Керівник поліції Києва Андрій Крищенко зазначив, що особовий склад столичної поліції готовий до виконання завдань із забезпечення правопорядку.

"Вже сьогодні ввечері підсилюємо патрульні наряди у місцях запланованих заходів. До несення служби для профілактики вчинення правопорушень, зокрема кишенькових крадіжок, також будуть залучені оперативні підрозділи", – повідомив Крищенко.

Нагадаємо, під час святкування Дня Незалежності підрозділи Держприкордонслужби нестимуть службу посилено.

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