С завтрашнего дня подразделения МВД переходят на усиленный режим работы

Так, по словам первого заместителя министра, 23 и 24 августа планируется проведение сразу нескольких массовых мероприятий, в частности маршей, поэтому "с 22 августа личный состав Министерства внутренних дел переводится на усиленный вариант несения службы", сообщили в пресс-службе.



"Начинают функционировать ситуационные центры. Мы готовимся к обеспечению общественной безопасности и привлекаем к безопасностным мероприятиям 4,5 тысячи правоохранителей Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Наша позиция - максимальная толерантность и диалог. В то же время - немедленное реагирование и решительность при нарушении правопорядка и возникновении различных провокаций", - заявил Яровой.



В свою очередь председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко отметил, что во время массовых мероприятий будут работать полицейские палатки, где участники акций смогут взять воду и получить необходимую помощь.



Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко отметил, что личный состав столичной полиции готов к выполнению задач по обеспечению правопорядка.



"Уже сегодня вечером усиливаем патрульные наряды в местах запланированных мероприятий. К несению службы для профилактики совершения правонарушений, в том числе карманных краж, также будут привлечены оперативные подразделения", - сообщил Крищенко.



Напомним, во время празднования Дня Независимости подразделения Госпогранслужбы будут нести службу усиленно.