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С завтрашнего дня подразделения МВД переходят на усиленный режим работы

Киев • УНН

 • 16808 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. В связи с запланированными праздничными мероприятиями по случаю Дня государственного флага и Дня Независимости Украины 22 августа подразделения Министерства внутренних дел переходят на усиленный вариант несения службы. Об этом шла речь сегодня во время совещания под председательством первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

С завтрашнего дня подразделения МВД переходят на усиленный режим работы

Так, по словам первого заместителя министра, 23 и 24 августа планируется проведение сразу нескольких массовых мероприятий, в частности маршей, поэтому "с 22 августа личный состав Министерства внутренних дел переводится на усиленный вариант несения службы", сообщили в пресс-службе.

"Начинают функционировать ситуационные центры. Мы готовимся к обеспечению общественной безопасности и привлекаем к безопасностным мероприятиям 4,5 тысячи правоохранителей Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Наша позиция - максимальная толерантность и диалог. В то же время - немедленное реагирование и решительность при нарушении правопорядка и возникновении различных провокаций", - заявил Яровой.

В свою очередь председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко отметил, что во время массовых мероприятий будут работать полицейские палатки, где участники акций смогут взять воду и получить необходимую помощь.

Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко отметил, что личный состав столичной полиции готов к выполнению задач по обеспечению правопорядка.

"Уже сегодня вечером усиливаем патрульные наряды в местах запланированных мероприятий. К несению службы для профилактики совершения правонарушений, в том числе карманных краж, также будут привлечены оперативные подразделения", - сообщил Крищенко.

Напомним, во время празднования Дня Независимости подразделения Госпогранслужбы будут нести службу усиленно.

Украинские Национальные Новости

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