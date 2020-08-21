ДПСУ: охорону кордону на час святкування Дня Незалежності посилять
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Під час святкування Дня Незалежності підрозділи Держприкордонслужби нестимуть службу посилено. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Так, з 22 по 25 серпня всі підрозділи Держприкордонслужби переходять на посилений варіант несення служби.
“Напередодні святкування Дня Незалежності України Державна прикордонна служба вживає додаткові заходи щодо забезпечення високого рівня прикордонної безпеки, зменшення загроз військового, терористичного характеру та за компетенцією продовжує протидіяти поширенню коронавірусу. Наразі проводиться постійний моніторинг і взаємодія з правоохоронними органами, органами влади на місцях та медичними закладами”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що для посилення прикордонної безпеки та забезпечення правопорядку як в пунктах пропуску, так і поза ними Держприкордонслужба провела спільно з взаємодіючими органами та структурами комплекс додаткових заходів для забезпечення постійної готовності резервів.
Також для забезпечення безпеки на кордоні, ритмічного пропуску осіб через держрубіж, КПВВ на адмінмежі та лінії розмежування збільшено кількість додаткових нарядів, в тому числі і кінологів зі службовими собаками, які проводять посилену перевірку осіб, котрі прямують як на в’їзд, так і на виїзд з країни.
Нагадаємо, Зеленський візьме участь в урочистостях до Дня Незалежності разом з першою леді.