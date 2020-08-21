Зеленський візьме участь в урочистостях до Дня Незалежності разом з першою леді - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Урочистості до Дня Незалежності України відбудуться за участі Президента Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської. Про це УНН повідомили у пресслужбі Офісу Президента.
"У понеділок, 24 серпня, Президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена візьмуть участь в урочистих заходах з нагоди 29-ї річниці незалежності України", - йдеться у повідомленні.
У Києві, на Михайлівській площі, Глава держави з дружиною, як вказано, долучаться до церемонії вшанування пам’яті полеглих захисників України.
На Софійській площі Президент виступить з промовою з нагоди 29-ї річниці незалежності України та вручить державні нагороди.
Нагадаємо, до Дня Державного Прапора України та 29-ї річниці Незалежності України у столиці відбудеться низка урочистих, культурно-мистецьких та спортивних подій. У КМДА затверджено відповідний план заходів.
Як повідомляв УНН, дружина Зеленського нещодавно перехворіла коронавірусом. Зеленський розповів подробиці про COVID-19 у його дружини та заявив, що його син також перехворів коронавірусом.