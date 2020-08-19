У КМДА розповіли про урочистості до Дня Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. До Дня Державного Прапора України та 29-ї річниці Незалежності України у столиці відбудеться низка урочистих, культурно-мистецьких та спортивних подій. У КМДА затверджено відповідний план заходів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
Так, із 20 серпня до 4 вересня працюватиме фотовиставка до Дня Незалежності України "Україно моя" у Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця". Із 20 до 25 серпня у Національному заповіднику "Софія Київська" триватиме Міжнародний мультидисциплінарний некомерційний та соціально спрямований фестиваль високого мистецтва
Також 23 серпня у парку імені Тараса Шевченка усі охочі зможуть відвідати творчий фестиваль "З Україною в серці", 24 серпня відбудеться відеоекскурс "Україно, ти потрібна мені" у Центральні бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва.
Окрім того, 24 серпня відбудеться вітрильна регата "День Незалежності" – змагання серед крейсерсько-перегонових яхт (затока "Собаче гирло" та яхт-клуб Riviera Rivrside Marina). На Майдані Незалежності з 21 серпня до 20 листопада проведуть виставковий проєкт до Дня Героїв Небесної Сотні "Століття незламних".
У КМДА також зазначили, що 23-24 серпня можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів на час підготовки та проведення святкових заходів у центральній частині міста.
Нагадаємо, на проведення у столиці урочистих масових заходів до Дня Незалежності та Дня Державного Прапора України 23-24 серпня передбачено близько 300 тис. гривень.