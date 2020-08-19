В КГГА рассказали о торжествах ко Дню Независимости
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Ко Дню Государственного Флага Украины и 29-й годовщины Независимости Украины в столице состоится ряд торжественных, культурных и спортивных событий. В КГГА утвержден соответствующий план мероприятий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Так, с 20 августа по 4 сентября будет работать фотовыставка ко Дню Независимости Украины "Украина моя" в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость". С 20 по 25 августа в Национальном заповеднике "София Киевская" продлится Международный мультидисциплинарный некоммерческий и социально направленный фестиваль высокого искусства
Также 23 августа в парке имени Тараса Шевченко все желающие смогут посетить творческий фестиваль "С Украиной в сердце", 24 августа состоится видеоекскурс "Украина, ты нужна мне" в Центральной библиотеке им. Т. Г. Шевченко для детей г. Киев.
Кроме того, 24 августа состоится парусная регата "День Независимости" - соревнования среди крейсерско-гоночных яхт (залив "Собачье устье" и яхт-клуб Riviera Rivrside Marina). На Майдане Независимости с 21 августа до 20 ноября проведут выставочный проект ко Дню Героев Небесной Сотни "Век несокрушимых".
В КГГА также отметили, что 23-24 августа возможно временное ограничение движения транспортных средств на время подготовки и проведения праздничных мероприятий в центральной части города.
Напомним, на проведение в столице торжественных массовых мероприятий ко Дню Независимости и Дню Государственного Флага Украины 23-24 августа предусмотрено около 300 тыс. гривен.