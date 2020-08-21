ГПСУ: охрану границы на время празднования Дня Независимости усилят

Так, с 22 по 25 августа все подразделения Госпогранслужбы переходят на усиленный вариант несения службы.

"Накануне празднования Дня Независимости Украины Государственная пограничная служба принимает дополнительные меры по обеспечению высокого уровня пограничной безопасности, уменьшению угроз военного, террористического характера и по компетенции продолжает противодействовать распространению коронавируса. Сейчас проводится постоянный мониторинг и взаимодействие с правоохранительными органами, органами власти на местах и медицинскими учреждениями", - говорится в сообщении.

Сообщается, что для усиления пограничной безопасности и обеспечения правопорядка как в пунктах пропуска, так и вне их Госпогранслужба провела совместно с взаимодействующими органами и структурами комплекс дополнительных мер для обеспечения постоянной готовности резервов.

Также для обеспечения безопасности на границе, ритмичного пропуска лиц через госграницу, КПВВ на админчерте и линии разграничения увеличено количество дополнительных нарядов, в том числе и кинологов со служебными собаками, которые проводят усиленную проверку лиц, направляются как на въезд, так и на выезд из страны.

Напомним, Зеленский примет участие в торжествах ко Дню Независимости вместе с первой леди.



