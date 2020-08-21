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В КГГА обновили данные об ограничении движения на День Независимости

Киев • УНН

 • 15800 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. В КГГА обновили данные по перекрытию движения транспорта во время празднования 29-й годовщины независимости Украины в центральной части города, передает УНН.

В КГГА обновили данные об ограничении движения на День Независимости

“Да, с 16:00 23 августа и до окончания празднования 24 августа в местах проведения мероприятий и на прилегающих улицах будет запрещено движение транспортных средств”, — сообщили в КГГА.

Сообщается, что движение ограничивать на таких улицах:

• улица Трехсвятительская (от улицы Костельной до Михайловской площади)
• Михайловская площадь;
• улица Михайловская (от Михайловского переулка до Михайловской площади)
• улица Малая Житомирская (от Михайловского переулка до Владимирского проезда)
• улица А. Тарасовой;
• улица Софиевская (от Михайловского переулка до улицы Владимирской)
• улица Владимирская (от улицы Ирининской до улицы Большой Житомирской)
• Софийская площадь;
• Рыльский переулок;
• улица Большая Житомирская (от улицы Владимирской до Михайловской площади)
• улица Десятинная.

Также 24 августа с 8:00, в связи с проведением массовых мероприятий, будет перекрыто:

• часть ул. Владимирской (возле парка им. Т. Г. Шевченко)
• бульвар им. Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до Бессарабской площади)
• ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади)
• пер. Владимирский;
• ул. Касательно;
• ул. Прорезная;
• ул. Б. Хмельницкого (на участке от ул. Владимирской до ул. Крещатик)
• ул. Т. Шевченко (на участке от ул. Владимирской до площади Бессарабской)
• площадь Бессарабская;
• ул. Крещатик (на отрезке от площади Европейской до пл. Бессарабской)
• площадь Европейская;
• Днепровский спуск (на отрезке от площади Почтовой до Европейской площади);
• ул. Городецкого (на участке от ул. Крещатик до ул. Заньковецкой).

“Перекрытие продолжаться до завершения мероприятий”, — отметили в КГГА.

Напомним, в связи с запланированными праздничными мероприятиями по случаю Дня государственного флага и Дня Независимости Украины 22 августа подразделения Министерства внутренних дел переходят на усиленный вариант несения службы.

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