В КГГА обновили данные об ограничении движения на День Независимости

“Да, с 16:00 23 августа и до окончания празднования 24 августа в местах проведения мероприятий и на прилегающих улицах будет запрещено движение транспортных средств”, — сообщили в КГГА.

Сообщается, что движение ограничивать на таких улицах:

• улица Трехсвятительская (от улицы Костельной до Михайловской площади)

• Михайловская площадь;

• улица Михайловская (от Михайловского переулка до Михайловской площади)

• улица Малая Житомирская (от Михайловского переулка до Владимирского проезда)

• улица А. Тарасовой;

• улица Софиевская (от Михайловского переулка до улицы Владимирской)

• улица Владимирская (от улицы Ирининской до улицы Большой Житомирской)

• Софийская площадь;

• Рыльский переулок;

• улица Большая Житомирская (от улицы Владимирской до Михайловской площади)

• улица Десятинная.

Также 24 августа с 8:00, в связи с проведением массовых мероприятий, будет перекрыто:

• часть ул. Владимирской (возле парка им. Т. Г. Шевченко)

• бульвар им. Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до Бессарабской площади)

• ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади)

• пер. Владимирский;

• ул. Касательно;

• ул. Прорезная;

• ул. Б. Хмельницкого (на участке от ул. Владимирской до ул. Крещатик)

• ул. Т. Шевченко (на участке от ул. Владимирской до площади Бессарабской)

• площадь Бессарабская;

• ул. Крещатик (на отрезке от площади Европейской до пл. Бессарабской)

• площадь Европейская;

• Днепровский спуск (на отрезке от площади Почтовой до Европейской площади);

• ул. Городецкого (на участке от ул. Крещатик до ул. Заньковецкой).

“Перекрытие продолжаться до завершения мероприятий”, — отметили в КГГА.

Напомним, в связи с запланированными праздничными мероприятиями по случаю Дня государственного флага и Дня Независимости Украины 22 августа подразделения Министерства внутренних дел переходят на усиленный вариант несения службы.