В Украине отмечают День Государственного флага

Ранее этот день отмечали только в Киеве 24 июля. Именно в этот день в 1990 году сине-желтый флаг был поднят над Киевской мэрией. Украинцы не были уверены, что Декларация о государственном суверенитете будет принята, но 16 июля 1990 года это произошло. В честь исторического события уже 24 июля того же года над Киевом впервые за 70 лет был поднят украинский флаг, который сейчас хранится в Национальном музее истории Украины.

С 2009 года официальная церемония поднятия флага отмечается 23 августа по всей Украине.

История нынешнего сине-желтого флага очень древняя. Начиная со времен крещения Руси, эти цвета всегда присутствовали на флагах Украинского государства разных веков.

Синий цвет на флаге Украины означает мирное небо, а желтый — пшеничные поля.

Как сообщал УНН, в Киеве 22 августа официально подняли самый большой флаг Украины. Высота флагштока — около 90 метров, размеры полотнища — 16 на 24 метра.



Напомним, план мероприятий по подготовке и празднованию в Киеве Дня Государственного флага Украины и 29-й годовщины Независимости Украины утвержден накануне Киевским городским головой. План предусматривает, в частности, содействие в подготовке и проведении церемонии открытия сооружения флагштока и поднятия Государственного флага Украины на территории мемориального комплекса “Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне” на Лаврской.

Предполагается также “включение праздничной иллюминации в центральной части Киева” 23 и 24 августа.

24 августа запланировано проведение парусной регаты “День Независимости”.

Также в плане значится “содействие в подготовке и проведении торжественных мероприятий с участием руководства государства и города на Софийской площади и Михайловской площади”, и в “проведении молебнов за украинский народ” 24 августа.

В столице с 16:00 23 августа и до окончания празднования 24 августа в местах проведения мероприятий и на прилегающих улицах будет запрещено движение транспорта.