У Києві підняли найбільший прапор України

Вказується, що на церемонії присутні ветерани, представники дипломатичного корпусу, спортсмени, бізнесмени, політики та інші.

Зі словом виступив мер Києва Віталій Кличко, а Гімн України виконала співачка Джамала.

Висота флагштоку - близько 90 метрів. А розміри полотнища - 16 на 24 метри.

Прапор підняли о 20:45 за Києвом.

Раніше у КМДА показали, на якому етапі знаходиться встановлення найбільшого прапору України.

Як повідомлялося, раніше в УНН отримали розпорядження щодо плану заходів з підготовки та відзначення у місті Києві Дня Державного Прапора України та 29-ї річниці Незалежності України, затверджений напередодні, 17 серпня, Київським міським головою.