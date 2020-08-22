В Киеве подняли самый большой флаг Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В Киеве официально подняли самый большой флаг Украины, передает УНН.
Указывается, что на церемонии присутствовали ветераны, представители дипломатического корпуса, спортсмены, бизнесмены, политики и другие.
Со словом выступил мэр Киева Виталий Кличко, а Гимн Украины исполнила певица Джамала.
Высота флагштока - около 90 метров. А размеры полотнища - 16 на 24 метра.
Флаг подняли в 20:45 по Киеву.
Ранее в КГГА показали, на каком этапе находится установление наибольшего флага Украины.
Как сообщалось, ранее в УНН получили распоряжение о плана мероприятий по подготовке и празднованию в городе Киеве Дня Государственного Флага Украины и 29-й годовщины Независимости Украины, утвержденный накануне, 17 августа, Киевским городским головой.