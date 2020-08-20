У КМДА показали на якому етапі знаходиться встановлення найбільшого прапору України

“На фінальному етапі встановлення флагштоку для найбільшого, головного прапору України”, — повідомили у пресцентрі КМДА.

У міській держадміністрації нагадали, що сам прапор замайоріє він вже напередодні Дня державного прапору.

Раніше УНН отримав у розпорядження план заходів з підготовки та відзначення у місті Києві Дня Державного Прапора України та 29-ї річниці Незалежності України, затверджений напередодні, 17 серпня, Київським міським головою.

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План передбачає, зокрема, сприяння у підготовці та проведенні церемонії відкриття споруди флагштоку та підняття Державного Прапору України на території меморіального комплексу “Національний музей історії України у Другій світовій війні” на Лаврській.

Передбачається також “включення святкової ілюмінації у центральній частині Києва” 23 та 24 серпня.

24 серпня заплановане проведення вітрильної регати “День Незалежності”.

Також у плані значиться “сприяння у підготовці та проведенні урочистих заходів за участю керівництва держави та міста на Софійській площі та Михайлівській площі” , та у “проведенні молебнів за український народ” 24 серпня.

Як повідомляв УНН, 12 серпня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 29-ї річниці Незалежності України.

Згідно із документом, уряд має розробити та забезпечити реалізацію заходів з відзначення 29-ї річниці Незалежності України з урахуванням вимог щодо запобігання поширенню хвороби COVID-19.