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У КМДА показали на якому етапі знаходиться встановлення найбільшого прапору України

У КМДА показали на якому етапі знаходиться встановлення найбільшого прапору України

Київ • УНН

 • 68696 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Київська міська держадміністрація показала на якому етапі знаходиться встановлення флагштоку для найбільшого прапору України, передає УНН.

“На фінальному етапі встановлення флагштоку для найбільшого, головного прапору України”, — повідомили у пресцентрі КМДА.

У міській держадміністрації нагадали, що сам прапор замайоріє він вже напередодні Дня державного прапору.

Раніше УНН отримав у розпорядження план заходів з підготовки та відзначення у місті Києві Дня Державного Прапора України та 29-ї річниці Незалежності України, затверджений напередодні, 17 серпня, Київським міським головою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стало відомо, у скільки обійдеться Києву святкування Дня Незалежності

План передбачає, зокрема, сприяння у підготовці та проведенні церемонії відкриття споруди флагштоку та підняття Державного Прапору України на території меморіального комплексу “Національний музей історії України у Другій світовій війні” на Лаврській.

Передбачається також “включення святкової ілюмінації у центральній частині Києва” 23 та 24 серпня.

24 серпня заплановане проведення вітрильної регати “День Незалежності”.

Також у плані значиться “сприяння у підготовці та проведенні урочистих заходів за участю керівництва держави та міста на Софійській площі та Михайлівській площі” , та у “проведенні молебнів за український народ” 24 серпня.

Як повідомляв УНН, 12 серпня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 29-ї річниці Незалежності України.

Згідно із документом, уряд має розробити та забезпечити реалізацію заходів з відзначення 29-ї річниці Незалежності України з урахуванням вимог щодо запобігання поширенню хвороби COVID-19.

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