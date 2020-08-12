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Святкування Дня незалежності в часи пандемії: Зеленський підписав указ

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 29-ї річниці незалежності України, згідно з яким Кабмін має розробити та забезпечити реалізацію заходів з відзначення Дня Незалежності з урахуванням вимог щодо запобігання поширенню хвороби COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Президент Володимир Зеленський підписав Указ № 318/2020 "Про відзначення 29-ї річниці незалежності України", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що згідно з документом, уряд має розробити та забезпечити реалізацію заходів з відзначення 29-ї річниці незалежності України з урахуванням вимог щодо запобігання поширенню хвороби COVID-19.

Зокрема, 23 серпня 2020 року, у День Державного прапора України, в місті Києві, інших населених пунктах, закордонних дипломатичних установах України, військових частинах мають бути проведені офіційні церемонії урочистого підняття Державного прапора.

А у День Незалежності України, 24 серпня 2020 року, в місті Києві, інших населених пунктах передбачається проведення урочистостей за участю представників органів державної влади, місцевого самоврядування, учасників ООС/АТО та громадськості.

Крім того, у День Незалежності буде проведено церемонії покладання квітів до пам'ятних знаків та місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України, загиблих учасників Революції Гідності, учасників ООС/АТО.

Згідно з указом, передбачені тематичні культурно-мистецькі, медійні, виставкові та інші заходи з донесення громадянам інформації про важливі події та персоналії української історії, досвід національного державотворення.

Також уряд має організувати церемонії вручення державних нагород, заохочувальних відзнак особам, які зробили значний внесок у здобуття незалежності України, захист її суверенітету й територіальної цілісності.

Зазначено, що Кабмін має підтримати ініціативи громадськості, спрямовані на зміцнення національної єдності, розбудову держави, популяризацію національних традицій та державних символів України, утвердження позитивного іміджу нашої держави у світі.

А Міністерство закордонних справ має забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України за участю представників української громадськості за кордоном заходів з відзначення Дня Державного прапора та Дня Незалежності України.

Нагадаємо, до Дня Незалежності України з Києва до Харкова та зворотно курсуватиме додаткова пара швидкісних поїздів "Інтерсіті+"

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