Празднование Дня независимости во время пандемии: Зеленский подписал указ

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 83960 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102082 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126971 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107493 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127521 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101302 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102125 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104059 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101962 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

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Празднование Дня независимости во время пандемии: Зеленский подписал указ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 29-й годовщины независимости Украины, согласно которому Кабмин должен разработать и обеспечить реализацию мероприятий по празднованию Дня Независимости с учетом требований по предотвращению распространения болезни COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Президент Владимир Зеленский подписал Указ № 318/2020 "О праздновании 29-й годовщины независимости Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что согласно документу, правительство должно разработать и обеспечить реализацию мероприятий по празднованию 29-й годовщины независимости Украины с учетом требований по предотвращению распространения болезни COVID-19.

В частности, 23 августа 2020 года, в День Государственного флага Украины, в Киеве, других населенных пунктах, заграничных дипломатических учреждениях Украины, воинских частях должны быть проведены официальные церемонии торжественного поднятия Государственного флага.

А в День Независимости Украины, 24 августа 2020 года, в городе Киеве, других населенных пунктах предусматривается проведение торжеств с участием представителей органов государственной власти, местного самоуправления, участников ООС/АТО и общественности.

Кроме того, в День Независимости будет проведена церемония возложения цветов к памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции Достоинства, участников ООС/АТО.

Согласно указу, предусмотрены тематические культурно-художественные, медийные, выставочные и другие меры по донесению гражданам информации о важных событиях и персоналиях украинской истории, опыт национального государства.

Также правительство должно организовать церемонии вручения государственных наград, поощрительных отличий лицам, внесшим значительный вклад в обретение независимости Украины, защиту ее суверенитета и территориальной целостности.

Отмечено, что Кабмин должен поддержать инициативы общественности, направленные на укрепление национального единства, развитие государства, популяризацию национальных традиций и государственных символов Украины, утверждение положительного имиджа нашего государства в мире.

А Министерство иностранных дел должно обеспечить проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины при участии представителей украинской общественности за рубежом мероприятий по празднованию Дня Государственного флага и Дня Независимости Украины.

Напомним, ко Дню Независимости Украины из Киева в Харьков и обратно будет курсировать дополнительная пара скоростных поездов "Интерсити+"

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