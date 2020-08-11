В Україні до Дня незалежності запустять додаткову пару "Інтерсіті"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. До Дня Незалежності України з Києва до Харкова та зворотно курсуватиме додаткова пара швидкісних поїздів "Інтерсіті+". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.
"Для забезпечення перевезення пасажирів у період святкування Дня Незалежності України призначено додаткові швидкісні поїзди №724 Київ – Харків та №723 Харків – Київ на 21, 22 та 24 серпня", - йдеться в повідомленні.
Так, 21, 22 та 24 серпня швидкісний поїзд "Інтерсіті+" № 724 вирушить з Києва о 13:25 та прибуде до Харкова о 18:10. На шляху прямування поїзд зупиниться на станціях "Дарниця" (13:43-13:45), "Миргород" (15:41-15:43) та "Полтава-Київська" (16:32-16:34).
А швидкісний поїзд "Інтерсіті+" № 723 відправиться з Харкова о 13:11 та прибуде до Києва о 17:56 із зупинками на станціях "Полтава-Київська" (14:51-14:53), "Миргород" (15:42-15:44) та "Дарниця" (17:40-17:42).
Як повідомляв УНН, поблизу Харкова вийшов з ладу поїзд Hyundai, який рухався за маршрутом Київ-Харків.
Нагадаємо, Укрзалізниця призначила ще 50 приміських поїздів, які курсуватимуть по території країни.