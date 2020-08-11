В Украине ко Дню независимости запустят дополнительную пару "Интерсити"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Ко Дню Независимости Украины из Киева в Харьков и обратно будет курсировать дополнительная пара скоростных поездов "Интерсити+". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.
"Для обеспечения перевозки пассажиров в период празднования Дня Независимости Украины назначены дополнительные скоростные поезда №724 Киев - Харьков и №723 Харьков - Киев на 21, 22 и 24 августа", - говорится в сообщении.
Так, 21, 22 и 24 августа скоростной поезд "Интерсити+" № 724 отправится из Киева в 13:25 и прибудет в Харьков в 18:10. На пути следования поезд остановится на станциях "Дарница" (13:43-13:45), "Миргород" (15:41-15:43) и "Полтава-Киевская" (16: 32-16: 34).
А скоростной поезд "Интерсити+" № 723 отправится из Харькова в 13:11 и прибудет в Киев в 17:56 с остановками на станциях "Полтава-Киевская" (14:51-14:53), "Миргород" (15:42-15:44) и "Дарница" (17:40-17:42).
Как сообщал УНН, вблизи Харькова вышел из строя поезд Hyundai, который двигался по маршруту Киев-Харьков.
Напомним, Укрзализныця назначила еще 50 пригородных поездов, которые будут курсировать по территории страны.