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Поблизу Харкова поламався пасажирський поїзд Hyundai

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. На станції Люботин, поблизу Харкова, у ніч на вівторок вийшов з ладу поїзд Hyundai, який рухався за маршрутом Київ-Харків, пасажирів до місця призначення доставляв допоміжний локомотив з затримкою в дві години. Про це УНН повідомили в пресслужбі АТ "Укрзалізниця".

"Фахівці Укрзалізниці та Hyundai Rotem з'ясовують причини зупинки поїзда № 726 Київ-Харків. Цієї ночі рухомий склад зазначеного поїзда вийшов з ладу на станції Люботин, поблизу Харкова. Пасажирів рейсу було доправлено до станції призначення за допомогою допоміжного локомотива із затримкою у 2 години", - йдеться у повідомленні.

Укрзалізниця попросила вибачення за тимчасові незручності.

Нагадаємо, напередодні на Дніпропетровщині зійшли з рейок два вантажних потяги, була затримка руху поїздів.

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