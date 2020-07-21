Поблизу Харкова поламався пасажирський поїзд Hyundai

"Фахівці Укрзалізниці та Hyundai Rotem з'ясовують причини зупинки поїзда № 726 Київ-Харків. Цієї ночі рухомий склад зазначеного поїзда вийшов з ладу на станції Люботин, поблизу Харкова. Пасажирів рейсу було доправлено до станції призначення за допомогою допоміжного локомотива із затримкою у 2 години", - йдеться у повідомленні.

Укрзалізниця попросила вибачення за тимчасові незручності.

Нагадаємо, напередодні на Дніпропетровщині зійшли з рейок два вантажних потяги, була затримка руху поїздів.