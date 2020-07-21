Под Харьковом поломался пассажирский поезд Hyundai

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 80073 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 105309 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 110206 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 138810 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112417 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 134198 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102587 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102663 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104920 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102217 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
Под Харьковом поломался пассажирский поезд Hyundai

Под Харьковом поломался пассажирский поезд Hyundai

Киев  •  УНН

 • 14115 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. На станции Люботин, близ Харькова, в ночь на вторник вышел из строя поезд Hyundai, который двигался по маршруту Киев-Харьков, пассажиров к месту назначения доставлял вспомогательный локомотив с задержкой в два часа. Об этом сообщили УНН в пресс-службе АО "Укрзализныця".

"Специалисты Укрзализныци и Hyundai Rotem выясняют причины остановки поезда № 726 Киев-Харьков. Этой ночью подвижной состав указанного поезда вышел из строя на станции Люботин, близ Харькова. Пассажиры рейса были доставлены на станцию назначения с помощью вспомогательного локомотива с задержкой в 2 часа", - говорится в сообщении.

Укрзализныця попросила прощения за временные неудобства.

Напомним, накануне в Днепропетровской области сошли с рельсов два грузовых поезда, была задержка движения поездов.

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