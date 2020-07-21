Под Харьковом поломался пассажирский поезд Hyundai
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. На станции Люботин, близ Харькова, в ночь на вторник вышел из строя поезд Hyundai, который двигался по маршруту Киев-Харьков, пассажиров к месту назначения доставлял вспомогательный локомотив с задержкой в два часа. Об этом сообщили УНН в пресс-службе АО "Укрзализныця".
"Специалисты Укрзализныци и Hyundai Rotem выясняют причины остановки поезда № 726 Киев-Харьков. Этой ночью подвижной состав указанного поезда вышел из строя на станции Люботин, близ Харькова. Пассажиры рейса были доставлены на станцию назначения с помощью вспомогательного локомотива с задержкой в 2 часа", - говорится в сообщении.
Укрзализныця попросила прощения за временные неудобства.
Напомним, накануне в Днепропетровской области сошли с рельсов два грузовых поезда, была задержка движения поездов.