На Дніпропетровщині зійшли з рейок два вантажних потяги

"Вантажний поїзд № 3531, що рухався перегоном, зупинився на 135 км через спрацювання автогальм. Під час огляду рухомого складу локомотивна бригада виявила сходження з рейок трьох вагонів та висипання вантажу (катанки) з одного з них. У цей час зустрічний вантажний поїзд № 1726 застосував екстрене гальмування на 138 км перегону через наїзд на розсипаний вантаж. При цьому сталося сходження з рейок локомотива ВЛ8 першою колісною парою", – йдеться в повідомленні.

В "Укрзалізниці" зазначили, що причину залізничної аварії розслідує спеціальна комісія у складі фахівців перевізника та регіональної філії "УЗ", а вагон, з якого сталося висипання вантажу, не є власністю держпідприємства. Придніпровські залізничники вже відновили рух поїздів на перегоні Воскобійня – Верхньодніпровськ однією колією, рух поїздів в обох напрямках обіцяють відновити найближчим часом.

Залізничники підготували обхідний маршрут через ст. Верхівцеве, Кривий Ріг та Запоріжжя для низки пасажирських потягів: № 12 Київ – Новоолексіївка, № 92 Одеса – Костянтинівка, № 116/136 Київ – Покровськ, Бердянськ, № 38 Київ – Запоріжжя-1, № 88 Ковель – Новоолексіївка та № 86 Львів – Новоолексіївка.

"Наразі спізнюються пасажирські поїзди № 80 Київ – Дніпро, № 115 Бердянськ, Покровськ – Київ, № 54 Одеса – Дніпро, № 4 Запоріжжя – Ужгород, № 83 Маріуполь – Київ, № 733 Покровськ – Київ", – поінформували в "Укрзалізниці".

Як раніше повідомляв УНН, на початку липня у Кіровоградської області вантажний потяг зійшов з рейок.



