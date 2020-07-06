Вантажний потяг зійшов з рейок на Кіровоградщині

Так, відповідно до оперативної інформації про стан безпеки руху потягів на виробничому підрозділі "Знам’янська дирекція залізничних перевезень" регіональної філії "Одеська залізниця", з колії зійшов локомотив та шість вагонів.

Обставини події наразі з’ясовують. На ліквідацію сходу залучили відбудовні потяги ст. "Помічна" та ст. "Знам’янка".

Нагадаємо, на Буковині потяг збив чоловіка.