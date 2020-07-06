Вантажний потяг зійшов з рейок на Кіровоградщині

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 6 липня. УНН. Сьогодні 08:22 на станції "Чорноліська" Кіровоградської області вантажний потяг зійшов з рейок. Про це повідомляється на форумі залізничників України, передає УНН.

Так, відповідно до оперативної інформації про стан безпеки руху потягів на виробничому підрозділі "Знам’янська дирекція залізничних перевезень" регіональної філії "Одеська залізниця", з колії зійшов локомотив та шість вагонів.

Обставини події наразі з’ясовують. На ліквідацію сходу залучили відбудовні потяги ст. "Помічна" та ст. "Знам’янка".

Нагадаємо, на Буковині потяг збив чоловіка.

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