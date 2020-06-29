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На Буковині потяг збив чоловіка

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КИЇВ. 29 червня. УНН. В селі Волока на Буковині машиніст потягу допустив наїзд на місцевого жителя. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці події. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію області.

Сьогодні, 29 червня, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на залізничній станції потяг здійснив наїзд на пішохода.

На місце вчинення ДТП одразу виїхала слідчо-оперативна група Глибоцького відділення поліції. Правоохоронці встановили, що машиніст залізничного потягу здійснив наїзд на 44-річного жителя району, який лежав на залізничній колії.

За вказаним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, залізничний вагон переїхав дитину на Кіровоградщині.

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