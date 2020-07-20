В Днепропетровской области сошли с рельсов два грузовых поезда
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. На перегоне Воскобойня - Верхнеднепровск в Днепропетровской области, около двух ночи сошли с рельсов два грузовых поезда, авария привела к задержке железнодорожного движения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
"Грузовой поезд № 3531, который двигался по перегону, остановился на 135 км из-за срабатывания автотормозов. Во время осмотра подвижного состава локомотивная бригада обнаружила сход с рельсов трех вагонов и высыпание груза (катанки) с одного из них. В это время встречный грузовой поезд № 1726 применил экстренное торможение на 138 км перегона из-за наезда на рассыпанный груз. При этом произошел сход с рельсов локомотива ВЛ8 первой колесной парой", - говорится в сообщении.
В "Укрзализныце" отметили, что причину железнодорожной аварии расследует специальная комиссия в составе специалистов перевозчика и регионального филиала "УЗ", а вагон, из которого произошло высыпание груза, не является собственностью госпредприятия. Приднепровские железнодорожники уже восстановили движение поездов на перегоне Воскобойня - Верхнеднепровск одной колеей, движение поездов в обоих направлениях обещают восстановить в ближайшее время.
Железнодорожники подготовили обходной маршрут через ст. Верховцево, Кривой Рог и Запорожье для ряда пассажирских поездов: № 12 Киев - Новоалексеевка, № 92 Одесса - Константиновка, № 116/136 Киев - Покровск, Бердянск, № 38 Киев - Запорожье-1, № 88 Ковель - Новоалексеевка и № 86 Львов - Новоалексеевка.
"Сейчас опаздывают пассажирские поезда № 80 Киев - Днепр, № 115 Бердянск, Покровск - Киев, № 54 Одесса - Днепр, № 4 Запорожье - Ужгород, № 83 Мариуполь - Киев, № 733 Покровск - Киев", - сообщили в "Укрзализныце" .
Как ранее сообщал УНН, в начале июля в Кировоградской области грузовой поезд сошел с рельсов.