В КГГА показали на каком этапе находится установка наибольшего флага Украины

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 85732 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102365 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127422 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107719 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127816 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101360 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102163 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104064 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101962 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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В КГГА показали на каком этапе находится установка наибольшего флага Украины

В КГГА показали на каком этапе находится установка наибольшего флага Украины

Киев  •  УНН

 • 68689 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Киевская городская госадминистрация показала на каком этапе находится установление флагштока для крупнейшего флага Украины, передает УНН.

“На финальном этапе установки флагштока для самого большого, главного флага Украины”, — сообщили в пресс-центре КГГА.

В городской госадминистрации напомнили, что сам флаг поднимется уже накануне Дня государственного флага.

Ранее УНН получил в распоряжение план мероприятий по подготовке и празднованию в городе Киеве Дня Государственного Флага Украины и 29-й годовщины Независимости Украины, утвержденный накануне, 17 августа, Киевским городским головой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, во сколько обойдется Киеву празднования Дня Независимости

План предусматривает, в частности, содействие в подготовке и проведении церемонии открытия сооружения флагштока и поднятия Государственного Флага Украины на территории мемориального комплекса “Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне” на Лаврской.

Предполагается также “включение праздничной иллюминации в центральной части Киева” 23 и 24 августа.

24 августа запланировано проведение парусной регаты “День Независимости”.

Также в плане значится “содействие в подготовке и проведении торжественных мероприятий с участием руководства государства и города на Софийской площади и Михайловской площади”, и в “проведении молебнов за украинский народ” 24 августа.

Как сообщал УНН, 12 августа Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 29-й годовщины Независимости Украины.

Согласно документу, правительство должно разработать и обеспечить реализацию мероприятий по празднованию 29-й годовщины Независимости Украины с учетом требований по предотвращению распространения болезни COVID-19.

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