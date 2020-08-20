В КГГА показали на каком этапе находится установка наибольшего флага Украины

“На финальном этапе установки флагштока для самого большого, главного флага Украины”, — сообщили в пресс-центре КГГА.
В городской госадминистрации напомнили, что сам флаг поднимется уже накануне Дня государственного флага.
Ранее УНН получил в распоряжение план мероприятий по подготовке и празднованию в городе Киеве Дня Государственного Флага Украины и 29-й годовщины Независимости Украины, утвержденный накануне, 17 августа, Киевским городским головой.
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План предусматривает, в частности, содействие в подготовке и проведении церемонии открытия сооружения флагштока и поднятия Государственного Флага Украины на территории мемориального комплекса “Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне” на Лаврской.
Предполагается также “включение праздничной иллюминации в центральной части Киева” 23 и 24 августа.
24 августа запланировано проведение парусной регаты “День Независимости”.
Также в плане значится “содействие в подготовке и проведении торжественных мероприятий с участием руководства государства и города на Софийской площади и Михайловской площади”, и в “проведении молебнов за украинский народ” 24 августа.
Как сообщал УНН, 12 августа Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 29-й годовщины Независимости Украины.
Согласно документу, правительство должно разработать и обеспечить реализацию мероприятий по празднованию 29-й годовщины Независимости Украины с учетом требований по предотвращению распространения болезни COVID-19.