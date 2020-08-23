Президент поздравил украинцев с Днем Государственного флага

“Все знают, какие цвета символизируют свободу, несокрушимость и достоинство. Это — синий и желтый. Цвета украинского флага. Цвета украинской души”, — начал президент.

“Дорогие украинцы, вывесьте сегодня флаг из своего окна. Или повяжите на руку сине-желтую ленту. Или просто про себя, в душе, попросите у Бога процветания для нашей страны. С Днем Государственного флага!”, — написал Зеленский.

Напомним, в Украине сегодня отмечают День Государственного флага. В частности, украинцев с этой датой поздравили и в штабе ООС.