В штабі ООС заявили про один обстріл та привітали з Днем Державного прапора України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. За минулу добу в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму тиші на Донбасі. Про це повідомляє прессцентр штабу ООС, передає УНН.
“22 серпня на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів противника не зафіксовано. Минулої доби задокументовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, один постріл з ручного протитанкового гранатомету зафіксовано біля Мар’їнки. Наші військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що від початку поточної доби, 23 серпня, обстрілів з боку противника не зафіксовано, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша.
В штабі ООС також привітали українців з Днем Державного прапора України.
“Вітаємо усіх співвітчизників з Днем Державного прапора України! Для Об’єднаних сил синьо-жовтий стяг є оберегом та символом честі, гідності, боротьби, перемоги і любові до нашої Батьківщини! У ці святкові дні наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника”, — заявили в штабі ООС.
Як повідомляв УНН, 23 серпня в Україні відзначають День Державного прапора.