В штабе ООС заявили об одном обстреле и поздравили с Днем Государственного флага Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. За минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима тишины в Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, передает УНН.
“22 августа на подавляющем большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов противника не зафиксировано. За прошедшие сутки задокументировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, один выстрел из ручного противотанкового гранатомета зафиксирован вблизи Марьинки. Наши военнослужащие огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала текущих суток, 23 августа, обстрелов со стороны противника не зафиксировано, на всех участках фронта наблюдалась тишина.
В штабе ООС также поздравили украинцев с Днем Государственного флага Украины.
“Поздравляем всех соотечественников с Днем Государственного флага Украины! Для Объединенных сил сине-желтый флаг является оберегом и символом чести, достоинства, борьбы, победы и любви к нашей Родине! В эти праздничные дни наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника”, — заявили в штабе ООС.
Как сообщал УНН, 23 августа в Украине отмечают День Государственного флага.