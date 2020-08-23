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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский принял участие в церемонии поднятия Государственного флага

Киев • УНН

 • 58198 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский утром 23 августа принял участие в церемонии поднятия Государственного флага, передает корреспондент УНН.

Зеленский принял участие в церемонии поднятия Государственного флага

Так, военнослужащие торжественно подняли украинский флаг, после чего Президент взял слово.

"Господа офицеры, генералы, сержанты и солдаты, уважаемые присутствующие, дорогие украинцы. Сегодня мы отмечаем День Государственного Флага Украины - сине-желтого флага, под которым наши Вооруженные Силы мужественно защищают суверенитет и территориальную целостность государства. Иногда, к большому сожалению, ценой собственной жизни", - сказал Президент.

Он отметил, что в течение 6 лет войны Украина потеряла многих своих верных защитников.

"Я прошу почтить их память минутой молчания", - призвал Глава государства.

На церемонии присутствовали также бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Напомним, ранее сегодня Зеленский поздравил граждан Украины с Днем государственного флага.

Как сообщал УНН, в Украине сегодня отмечают День Государственного флага. В частности, украинцев с этой датой поздравили и в штабе ООС.

Украинские Национальные Новости

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