День Независимости: Дональд Трамп поздравил Украину

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в своем поздравлении народу Украины, направленном на имя Президента Владимира Зеленского, отметил вызовы, которые переживает Украина и мир в этом году, отметив важность мирных инициатив руководства государства и противостояние пандемии COVID-19.

“Я горжусь, что США предоставили более 41 млн долларов помощи Украине в борьбе с вирусом и его экономическим влиянием. Этот День Независимости также является важным празднованием, поскольку Украина смело продолжает противостоять российской агрессии. Я аплодирую вашим усилиям по мирному прекращению конфликта, инициированного Россией на востоке Украины”, — говорится в поздравлении президента Соединенных Штатов.

Дональд Трамп также отметил, что США продолжают стойко поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины до возвращения контроля над всей ее территорией, включая Крым.

“Свободная и независимая Украина движется вперед благодаря своей демократии, процветает. США настойчиво поддерживают реформы в Украине, мы поддерживаем всех украинцев — в правительстве, бизнесе или в гражданском обществе, — чьи усилия способствуют верховенству закона, экономическому росту, привлекают иностранные инвестиции и ускоряют евроатлантическую интеграцию Украины”, — подчеркнул президент США.

Добавим, что ранее стала известна программа Президента на День Независимости Украины.