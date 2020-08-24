День Незалежності: глава Китаю та інші світові лідери привітали Україну

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 154550 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 108608 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 100860 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 108838 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 129022 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 139053 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 223077 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 216313 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186775 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176319 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−2°
3.2м/с
77%
Популярнi новини

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 158417 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 32205 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 48436 перегляди

Кількість постраждалих у результаті удару рф по Дніпру зросла до п'яти - ОВА

10 квітня, 16:14 • 13110 перегляди

Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку на Житомирщині: один загиблий, п’ятеро постраждалих

18:01 • 18252 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 154554 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 158437 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 280126 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 303874 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 386545 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 48455 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 32229 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 49653 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 51400 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 126785 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

День Незалежності: глава Китаю та інші світові лідери привітали Україну

Київ • УНН

 • 15896 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. З нагоди 29-ї річниці незалежності України надійшли привітання від багатьох світових лідерів, зокрема від голови Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна, президента Азербайджану Ільхама Алієва та президента Ізраїлю Реувена Рівліна. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

День Незалежності: глава Китаю та інші світові лідери привітали Україну

“Продовжують надходити привітання від президентів і голів урядів з нагоди 29-ї річниці незалежності України... Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін висловив дружньому українському народові щирі вітання та добрі побажання”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що зокрема, країні він побажав процвітання й могутності, а українцям — щастя та благоденства.

“Україна є стратегічним партнером Китаю та важливою країною — учасницею ініціативи „Один пояс, один шлях“. В останні роки китайсько-українські відносини стабільно просуваються вперед у здоровому руслі”, — йдеться у листі Сі Цзіньпіна.

Він зазначив, що вірить в те, що надає великого значення розвитку китайсько-українських відносин і готовий разом з Україною докладати спільних зусиль для досягнення єдності думок і освоєння ще більшого потенціалу співпраці на благо двох держав та їхніх народів.

“Президент Азербайджану Ільхам Алієв у вітальному листі до Володимира Зеленського побажав народові України миру та процвітання”, — повідомили у пресслужбі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З Днем Незалежності українців привітали у Міноборони, Генштабі, ЗСУ та ОС

За словами Ільхама Алієва, він вірить, що наші традиційно дружні зв’язки та взаємовигідна співпраця й надалі успішно розвиватимуться та розширюватимуться в інтересах наших народів, а також зазначив, що сьогодні відносини між Азербайджаном та Україною перебувають на шляху динамічного розвитку.

“Президент Ізраїлю Реувен Рівлін у своєму листі на ім’я Володимира Зеленського побажав Україні та українському народові невпинного прогресу та процвітання. Він зазначив, що цього року урочистості проходять з обмеженнями, зумовленими пандемією COVID-19, та висловив співчуття тим, хто втратив життя”, — додали у пресслужбі.

Зазначається, що Реувен Рівлін побажав Володимиру Зеленському та українському народу здоров’я та стійкості.

“Ми цінуємо добрі відносини та взаємовигідну співпрацю між Ізраїлем та Україною, і я впевнений, що ми можемо сподіватися на подальше зміцнення та розширення двосторонніх відносин і співробітництва між нашими двома країнами у найближчі роки”, — зазначив Реувен Рівлін.

Також Україну з Днем Незалежності привітав прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який у своєму зверненні згадав про військову місію UNIFIER та вільну торгівлю.

Повідомляється, що президент Литовської Республіки Гітанас Науседа також привітав Главу Української держави з Днем Незалежності й запевнив у всебічній підтримці.

“Ми продовжуватимемо підтримувати ваш суверенітет і територіальну цілісність. Я запевняю, Литва залишатиметься рішучим прихильником прагнень України до європейської та атлантичної інтеграції”, — написав Гітанас Науседа.

Зазначається, що раніше з 29-ю річницею незалежності Україну привітали президенти США, Франції, Німеччини, Швейцарії, Польщі, а також Папа Франциск, Королева Єлизавета ІІ та інші світові лідери.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко привітав Україну зі святом “у непростих умовах сучасного світу”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Brent
$63.50
Bitcoin
$79,686.70
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,208.62
Ethereum
$1,524.76