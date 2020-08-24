День Незалежності: глава Китаю та інші світові лідери привітали Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. З нагоди 29-ї річниці незалежності України надійшли привітання від багатьох світових лідерів, зокрема від голови Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна, президента Азербайджану Ільхама Алієва та президента Ізраїлю Реувена Рівліна. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
“Продовжують надходити привітання від президентів і голів урядів з нагоди 29-ї річниці незалежності України... Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін висловив дружньому українському народові щирі вітання та добрі побажання”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що зокрема, країні він побажав процвітання й могутності, а українцям — щастя та благоденства.
“Україна є стратегічним партнером Китаю та важливою країною — учасницею ініціативи „Один пояс, один шлях“. В останні роки китайсько-українські відносини стабільно просуваються вперед у здоровому руслі”, — йдеться у листі Сі Цзіньпіна.
Він зазначив, що вірить в те, що надає великого значення розвитку китайсько-українських відносин і готовий разом з Україною докладати спільних зусиль для досягнення єдності думок і освоєння ще більшого потенціалу співпраці на благо двох держав та їхніх народів.
“Президент Азербайджану Ільхам Алієв у вітальному листі до Володимира Зеленського побажав народові України миру та процвітання”, — повідомили у пресслужбі.
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За словами Ільхама Алієва, він вірить, що наші традиційно дружні зв’язки та взаємовигідна співпраця й надалі успішно розвиватимуться та розширюватимуться в інтересах наших народів, а також зазначив, що сьогодні відносини між Азербайджаном та Україною перебувають на шляху динамічного розвитку.
“Президент Ізраїлю Реувен Рівлін у своєму листі на ім’я Володимира Зеленського побажав Україні та українському народові невпинного прогресу та процвітання. Він зазначив, що цього року урочистості проходять з обмеженнями, зумовленими пандемією COVID-19, та висловив співчуття тим, хто втратив життя”, — додали у пресслужбі.
Зазначається, що Реувен Рівлін побажав Володимиру Зеленському та українському народу здоров’я та стійкості.
“Ми цінуємо добрі відносини та взаємовигідну співпрацю між Ізраїлем та Україною, і я впевнений, що ми можемо сподіватися на подальше зміцнення та розширення двосторонніх відносин і співробітництва між нашими двома країнами у найближчі роки”, — зазначив Реувен Рівлін.
Також Україну з Днем Незалежності привітав прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який у своєму зверненні згадав про військову місію UNIFIER та вільну торгівлю.
Повідомляється, що президент Литовської Республіки Гітанас Науседа також привітав Главу Української держави з Днем Незалежності й запевнив у всебічній підтримці.
“Ми продовжуватимемо підтримувати ваш суверенітет і територіальну цілісність. Я запевняю, Литва залишатиметься рішучим прихильником прагнень України до європейської та атлантичної інтеграції”, — написав Гітанас Науседа.
Зазначається, що раніше з 29-ю річницею незалежності Україну привітали президенти США, Франції, Німеччини, Швейцарії, Польщі, а також Папа Франциск, Королева Єлизавета ІІ та інші світові лідери.
Нагадаємо, Олександр Лукашенко привітав Україну зі святом “у непростих умовах сучасного світу”.