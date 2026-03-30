$43.8850.61
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
2м/с
85%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ишак Дар
Биньямин Нетаньяху
Жовенель Мойсе
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Египет
Реклама
УНН Lite
HBO раскрыли планы на спин-оффы "Игры престолов"28 марта, 14:00 • 20241 просмотра
Трейлер нового сериала о Гарри Поттере установил исторический рекорд просмотровVideo28 марта, 13:27 • 20571 просмотра
Трамп рассматривает возможность переименовать Ормузский пролив в свою честь после взятия под контроль - СМИVideo28 марта, 12:57 • 21990 просмотра
Бритни Спирс обвинила экс-охранника во взломе iCloud - новый громкий скандал27 марта, 17:38 • 26204 просмотра
Алексей Суханов раскрыл, занято ли его сердце сейчас и как он относится к отношениям27 марта, 15:21 • 29781 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
«Калибр» (семейство ракет)
Фокс Ньюс
Financial Times

Демократическая партия Канады избрала нового лидера после тяжелого избирательного краха

Киев • УНН

 • 1174 просмотра

Новым лидером Новой демократической партии Канады стал журналист Ави Льюис. Он планирует ввести налог на богатство и ограничить арендную плату.

Фото: Reuters

Левоориентированная Новая демократическая партия Канады избрала своим новым лидером бывшего журналиста, активиста и телеведущего Ави Льюиса. Он победил уже в первом туре, набрав 56% голосов, и теперь должен попытаться вытащить партию из глубокого политического кризиса после провала на федеральных выборах. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Подробности

В победной речи Льюис заявил, что НДП должна вернуться к борьбе за интересы обычных канадцев, которых, по его словам, все сильнее давит кризис стоимости жизни.

Новый лидер идет с довольно жесткой левой программой. Среди его приоритетов – защита прав работников в эпоху искусственного интеллекта, расширение государственных социальных услуг, налог на богатство, ограничение арендной платы, строительство доступного жилья и даже идея государственных некоммерческих продуктовых магазинов.

Отдельно Льюис выступает против новых нефтяных и газовых проектов, что уже вызывает напряжение внутри самой партии, особенно в нефтедобывающих регионах Канады.

Перед НДП – борьба не за власть, а за выживание

Когда-то НДП была главной оппозиционной силой в Канаде, но сейчас имеет лишь шесть мест в Палате общин и существенно отстает от либералов и консерваторов в соцопросах. После выборов 2025 года партия потеряла 17 мест, а ее тогдашний лидер Джагмит Сингх ушел в отставку.

Теперь перед Льюисом стоит значительно более сложная задача, чем просто обновление бренда партии – ему придется буквально доказывать избирателям, что НДП еще не превратилась в политическую тень самой себя.

Кто такой Ави Льюис

58-летний Ави Льюис – известная медийная и политическая фигура в Канаде. Он работал журналистом на CBC и Al Jazeera English, а также происходит из семьи, глубоко связанной с историей НДП. Его дед Дэвид Льюис был одним из основателей партии и ее лидером, а отец Стивен Льюис возглавлял НДП в Онтарио.

Льюис также известен своей климатической и социальной активностью, а его приход к руководству партии может означать резкое смещение НДП в сторону более радикальной левой политики.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
ИИ (искусственный интеллект)
Недвижимость
Энергетика
Бренд
Канада