Демократическая партия Канады избрала нового лидера после тяжелого избирательного краха
Киев • УНН
Новым лидером Новой демократической партии Канады стал журналист Ави Льюис. Он планирует ввести налог на богатство и ограничить арендную плату.
Левоориентированная Новая демократическая партия Канады избрала своим новым лидером бывшего журналиста, активиста и телеведущего Ави Льюиса. Он победил уже в первом туре, набрав 56% голосов, и теперь должен попытаться вытащить партию из глубокого политического кризиса после провала на федеральных выборах. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
В победной речи Льюис заявил, что НДП должна вернуться к борьбе за интересы обычных канадцев, которых, по его словам, все сильнее давит кризис стоимости жизни.
Новый лидер идет с довольно жесткой левой программой. Среди его приоритетов – защита прав работников в эпоху искусственного интеллекта, расширение государственных социальных услуг, налог на богатство, ограничение арендной платы, строительство доступного жилья и даже идея государственных некоммерческих продуктовых магазинов.
Канада ввела новые санкции против производителей иранских дронов Shahed27.03.26, 10:15 • 4325 просмотров
Отдельно Льюис выступает против новых нефтяных и газовых проектов, что уже вызывает напряжение внутри самой партии, особенно в нефтедобывающих регионах Канады.
Перед НДП – борьба не за власть, а за выживание
Когда-то НДП была главной оппозиционной силой в Канаде, но сейчас имеет лишь шесть мест в Палате общин и существенно отстает от либералов и консерваторов в соцопросах. После выборов 2025 года партия потеряла 17 мест, а ее тогдашний лидер Джагмит Сингх ушел в отставку.
Теперь перед Льюисом стоит значительно более сложная задача, чем просто обновление бренда партии – ему придется буквально доказывать избирателям, что НДП еще не превратилась в политическую тень самой себя.
Кто такой Ави Льюис
58-летний Ави Льюис – известная медийная и политическая фигура в Канаде. Он работал журналистом на CBC и Al Jazeera English, а также происходит из семьи, глубоко связанной с историей НДП. Его дед Дэвид Льюис был одним из основателей партии и ее лидером, а отец Стивен Льюис возглавлял НДП в Онтарио.
Льюис также известен своей климатической и социальной активностью, а его приход к руководству партии может означать резкое смещение НДП в сторону более радикальной левой политики.
Канада и страны Северной Европы договорились о совместном военном производстве15.03.26, 19:23 • 15427 просмотров