Канада ввела новые санкции против производителей иранских дронов Shahed
Киев • УНН
Канада ограничила работу бизнесменов и компаний, поставляющих технологии для КСИР. Меры направлены на прекращение передачи оружия россии и иранским прокси-силам.
Правительство Канады ввело дополнительные санкции против иранских производителей БПЛА "Шахед". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
Детали
Эти санкции направлены против иранских бизнесменов и компаний, непосредственно вовлеченных в закупочные сети, которые производят и поставляют современные технологии для поддержки производства и передачи оружия Корпусом стражей исламской революции.
Передача Исламской Республикой Иран оружия, беспилотников и технологий злонамеренным субъектам, таким как иранские прокси-силы и россия, для использования в войне против Украины, подпитывает вооруженный конфликт, угрожает суверенитету других государств и нарушает международные нормы
Там добавили, что Канада будет применять санкции к тем, кто способствует действиям Ирана, и не потерпит действий, подрывающих региональный и международный мир и безопасность.
Кроме того, в течение последних двух лет Канада предприняла решительные меры для поддержания давления на Иран и его союзников:
- были введены санкции против лиц, ответственных
за запугивание, насилие и репрессии; речь идет о 227 иранских гражданах и 260 иранских организациях;
- Корпус стражей исламской революции Ирана внесли в
перечень террористических организаций в соответствии с уголовным кодексом Канады;
- Канада также внесла хуситов, ХАМАС и Хезболлу в список террористических организаций в соответствии со своим уголовным кодексом;
- Иран был признан иностранным государством, поддерживающим терроризм, в соответствии с Законом о государственном иммунитете - это произошло в 2025 году.
