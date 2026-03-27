$43.880.0150.610.24
ukenru
Эксклюзив
05:31 • 12564 просмотра
JULIK выпустил откровенную песню о любви и признался, ради кого готов отдать всеPhotoVideo
Эксклюзив
27 марта, 00:33 • 31861 просмотра
После проигрыша шведам сборная Украины пропустит уже четвертый Чемпионат мира подрядPhoto
26 марта, 18:28 • 39524 просмотра
Буданов надеется на проведение крупного обмена пленными на ПасхуVideo
Эксклюзив
26 марта, 18:12 • 38239 просмотра
Более 30 млрд долларов за месяц – война с Ираном обнажила кризис оборонной промышленности
Эксклюзив
26 марта, 17:53 • 32908 просмотра
От курса валют до пенсий: как проблемы с международным финансированием повлияют на экономику страны и жизнь украинцев
Эксклюзив
26 марта, 15:16 • 60222 просмотра
Когда закончится война в Украине - мнения экспертов
Эксклюзив
26 марта, 14:41 • 38447 просмотра
Как выбрать безопасную стоматологию для лечения ребенка под седацией – советы эксперта
Эксклюзив
26 марта, 12:59 • 26867 просмотра
Как война на Ближнем Востоке наполняет бюджет кремля
26 марта, 09:53 • 32720 просмотра
Пентагон рассматривает возможность перенаправить предназначенное Украине оружие на Ближний Восток - WP
25 марта, 18:28 • 47853 просмотра
рф готовит на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, а Украина — рубежи защиты — Зеленский
Рубрики
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
1.7м/с
56%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Канада ввела новые санкции против производителей иранских дронов Shahed

Киев • УНН

 • 864 просмотра

Канада ограничила работу бизнесменов и компаний, поставляющих технологии для КСИР. Меры направлены на прекращение передачи оружия россии и иранским прокси-силам.

Канада ввела новые санкции против производителей иранских дронов Shahed
Фото: freepik

Правительство Канады ввело дополнительные санкции против иранских производителей БПЛА "Шахед". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

Детали

Эти санкции направлены против иранских бизнесменов и компаний, непосредственно вовлеченных в закупочные сети, которые производят и поставляют современные технологии для поддержки производства и передачи оружия Корпусом стражей исламской революции.

Передача Исламской Республикой Иран оружия, беспилотников и технологий злонамеренным субъектам, таким как иранские прокси-силы и россия, для использования в войне против Украины, подпитывает вооруженный конфликт, угрожает суверенитету других государств и нарушает международные нормы

- говорится в сообщении правительства Канады.

Там добавили, что Канада будет применять санкции к тем, кто способствует действиям Ирана, и не потерпит действий, подрывающих региональный и международный мир и безопасность.

Кроме того, в течение последних двух лет Канада предприняла решительные меры для поддержания давления на Иран и его союзников:

  • были введены санкции против лиц, ответственных за запугивание, насилие и репрессии; речь идет о 227 иранских гражданах и 260 иранских организациях;
    • Корпус стражей исламской революции Ирана внесли в перечень террористических организаций в соответствии с уголовным кодексом Канады;
      • Канада также внесла хуситов, ХАМАС и Хезболлу в список террористических организаций в соответствии со своим уголовным кодексом;
        • Иран был признан иностранным государством, поддерживающим терроризм, в соответствии с Законом о государственном иммунитете - это произошло в 2025 году.

          Евгений Устименко

          Новости Мира
          Санкции
          Техника
          Война в Украине
          Канада
          Украина
          Иран