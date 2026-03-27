Канада ввела нові санкції проти виробників іранських дронів Shahed
Київ • УНН
Канада обмежила роботу бізнесменів та компаній, що постачають технології для КВІР. Заходи спрямовані на припинення передачі зброї росії та іранським проксі-силам.
Уряд Канади запровадив додаткові санкції проти виробників іранських БПЛА "шахед". Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу уряду.
Деталі
Ці санкції спрямовані проти іранських бізнесменів та компаній, які безпосередньо залучені до закупівельних мереж, що виробляють та постачають сучасні технології для підтримки виробництва та передачі зброї Корпусом вартових ісламської революції.
Передача Ісламською Республікою Іран зброї, безпілотників та технологій зловмисним суб’єктам, таким як іранські проксі-сили та росія, для використання у війні проти України, підживлює збройний конфлікт, загрожує суверенітету інших держав та порушує міжнародні норми
Там додали, що Канада застосовуватиме санкції до тих, хто сприяє діям Ірану, і не терпітиме дій, що підривають регіональний та міжнародний мир і безпеку.
Крім того, впродовж останніх двох років Канада вжила рішучих заходів для підтримання тиску на Іран та його союзників:
- були запроваджені санкції проти осіб, відповідальних
за залякування, насильство та репресії; йдеться про 227 іранських громадян та 260 іранських організацій;
- Корпус вартових ісламської революції Ірану внесли до
переліку терористичних організацій відповідно до кримінального кодексу Канади;
- Канада також внесла хуситів, ХАМАС та Хезболлу до списку терористичних організацій відповідно до свого кримінального кодексу;
- Іран було визнано іноземною державою, що підтримує тероризм, відповідно до Закону про державний імунітет - це сталось в 2025 році.
