$43.8850.61
ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+8°
2.3м/с
84%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Публікації
Реклама
УНН Lite
Демократична партія Канади обрала нового лідера після важкого виборчого краху

Київ • УНН

 • 840 перегляди

Новим лідером Нової демократичної партії Канади став журналіст Аві Льюїс. Він планує запровадити податок на багатство та обмежити орендну плату.

Демократична партія Канади обрала нового лідера після важкого виборчого краху
Фото: Reuters

Лівоорієнтована Нова демократична партія Канади обрала своїм новим лідером колишнього журналіста, активіста та телеведучого Аві Льюїса. Він переміг уже в першому турі, набравши 56% голосів, і тепер має спробувати витягнути партію з глибокої політичної кризи після провалу на федеральних виборах. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

У переможній промові Льюїс заявив, що НДП має повернутися до боротьби за інтереси звичайних канадців, яких, за його словами, дедалі сильніше тисне криза вартості життя.

Новий лідер іде з доволі жорсткою лівою програмою. Серед його пріоритетів – захист прав працівників в епоху штучного інтелекту, розширення державних соціальних послуг, податок на багатство, обмеження орендної плати, будівництво доступного житла та навіть ідея державних некомерційних продуктових магазинів.

Окремо Льюїс виступає проти нових нафтових і газових проєктів, що вже викликає напругу всередині самої партії, особливо в нафтовидобувних регіонах Канади.

Перед НДП – боротьба не за владу, а за виживання

Колись НДП була головною опозиційною силою в Канаді, але зараз має лише шість місць у Палаті громад і суттєво відстає від лібералів та консерваторів у соцопитуваннях. Після виборів 2025 року партія втратила 17 місць, а її тодішній лідер Джагміт Сінгх пішов у відставку.

Тепер перед Льюїсом стоїть значно складніше завдання, ніж просто оновлення бренду партії – йому доведеться буквально доводити виборцям, що НДП ще не перетворилася на політичну тінь самої себе.

Хто такий Аві Льюїс

58-річний Аві Льюїс – відома медійна і політична фігура в Канаді. Він працював журналістом на CBC та Al Jazeera English, а також походить із родини, глибоко пов’язаної з історією НДП. Його дід Девід Льюїс був одним із засновників партії та її лідером, а батько Стівен Льюїс очолював НДП в Онтаріо.

Льюїс також відомий своєю кліматичною та соціальною активністю, а його прихід до керівництва партії може означати різке зміщення НДП у бік більш радикальної лівої політики.

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
ШІ (штучний інтелект)
Нерухомість
Енергетика
Бренд
Канада