Демократична партія Канади обрала нового лідера після важкого виборчого краху
Київ • УНН
Новим лідером Нової демократичної партії Канади став журналіст Аві Льюїс. Він планує запровадити податок на багатство та обмежити орендну плату.
Лівоорієнтована Нова демократична партія Канади обрала своїм новим лідером колишнього журналіста, активіста та телеведучого Аві Льюїса. Він переміг уже в першому турі, набравши 56% голосів, і тепер має спробувати витягнути партію з глибокої політичної кризи після провалу на федеральних виборах. Про це повідомляє BBC, пише УНН.
Деталі
У переможній промові Льюїс заявив, що НДП має повернутися до боротьби за інтереси звичайних канадців, яких, за його словами, дедалі сильніше тисне криза вартості життя.
Новий лідер іде з доволі жорсткою лівою програмою. Серед його пріоритетів – захист прав працівників в епоху штучного інтелекту, розширення державних соціальних послуг, податок на багатство, обмеження орендної плати, будівництво доступного житла та навіть ідея державних некомерційних продуктових магазинів.
Окремо Льюїс виступає проти нових нафтових і газових проєктів, що вже викликає напругу всередині самої партії, особливо в нафтовидобувних регіонах Канади.
Перед НДП – боротьба не за владу, а за виживання
Колись НДП була головною опозиційною силою в Канаді, але зараз має лише шість місць у Палаті громад і суттєво відстає від лібералів та консерваторів у соцопитуваннях. Після виборів 2025 року партія втратила 17 місць, а її тодішній лідер Джагміт Сінгх пішов у відставку.
Тепер перед Льюїсом стоїть значно складніше завдання, ніж просто оновлення бренду партії – йому доведеться буквально доводити виборцям, що НДП ще не перетворилася на політичну тінь самої себе.
Хто такий Аві Льюїс
58-річний Аві Льюїс – відома медійна і політична фігура в Канаді. Він працював журналістом на CBC та Al Jazeera English, а також походить із родини, глибоко пов’язаної з історією НДП. Його дід Девід Льюїс був одним із засновників партії та її лідером, а батько Стівен Льюїс очолював НДП в Онтаріо.
Льюїс також відомий своєю кліматичною та соціальною активністю, а його прихід до керівництва партії може означати різке зміщення НДП у бік більш радикальної лівої політики.
